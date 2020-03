Oproep: Kom niet naar vakantieparken op Voorne-Putten en Flakkee

Dat is besloten door de burgemeesters van Brielle, Westvoorne, Hellevoetsluis en Goeree-Overflakkee. "Vanwege het coronavirus heeft het kabinet verschillende maatregelen genomen om het aantal besmettingen te vertragen. Het moet voorkomen dat er teveel mensen tegelijkertijd gebruik moeten maken van het zorgsysteem", schrijven de gemeenten over de afweging om bezoek te ontraden. Op die manier komen minder mensen met elkaar in contact.



De gemeente Rotterdam besloot vrijdag om Recreatieoord Hoek van Holland vanaf zaterdag wel helemaal te sluiten. Het park gaat dicht tot zeker 6 april omdat Rotterdam een extra toeloop verwacht nu andere recreatiegebieden in Nederland steeds vaker gesloten zijn.

De Rotterdamse maatregel had behoorlijk wat boze reacties tot gevolg van gebruikers van het park. Die vinden dat het nu eigenlijk gevaarlijker is in de drukke stad dan in huisjes.

