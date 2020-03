Agent schiet man die met zwaard dreigt in been

Een man heeft vrijdagavond in zijn huis in Schiedam met een groot kapmes of zwaard staan zwaaien. Dat gebeurde toen de politie hem wilde aanhouden. Een agent schoot hem daarop in zijn been.

De man werd gezocht omdat hij vrijdag aan het einde van de middag iemand zou hebben bedreigd in Rotterdam. Wat zich daarbij precies heeft afgespeeld, is nog niet bekend.

Toen agenten hem thuis in de Mgr. Nolenslaan wilden aanhouden, verzette de bewoner zich hevig. Hij nam een kapmes of zwaard op en bedreigde daarmee de politie.

Een agent voelde zich zo bedreigd dat hij zijn dienstwapen trok. Hij schoot de man in zijn been. De bewoner is daarna naar het ziekenhuis vervoerd. Hij was niet in levensgevaar, aldus een woordvoerder van de politie.

De Rijksrecherche stelt een onderzoek in. Dat is standaardprocedure bij een schietincident waarbij de politie betrokken is.