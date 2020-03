Zorgpersoneel mag gratis parkeren en andere coronamaatregelen in Rotterdam

Alle ondernemers en zzp’ers in Rotterdam krijgen drie maanden uitstel van betaling van de gemeentelijke belastingen. De gemeente heeft hiertoe besloten, omdat zij hard worden getroffen door de coronamaatregelen. Ook voor zorgpersoneel wordt iets geregeld. Zij mogen de komende maanden gratis parkeren in de stad.

De horeca-ondernemers worden vrijgesteld van de OZB, reclamebelasting, rioolheffing en afvalstoffenheffing. Ze hoeven niet zelf vrijstelling aan te vragen, dat gebeurt automatisch. Ook het innen van schulden van deze belastingen wordt voor drie maanden stopgezet.

"In deze tijd waarin ondernemers en zzp’ers het al zo moeilijk hebben is dit het minste wat we als gemeente kunnen bieden", zegt wethouder Arjan van Gils van Financiën. "Ze zijn namelijk de motor van onze economie en welvaart."

Coronamaatregelen

Het Rijk heeft een week geleden besloten om maatregelen te nemen om het verspreiden van het coronavirus tegen te gaan. In eerste instantie werden alle evenementen en bijeenkomsten met meer dan honderd personen in het hele land afgelast. Dat gaat bijvoorbeeld om theaters, concerten en de markten in Rotterdam.

Een paar dagen later werd ook besloten om scholen, kinderdagverblijven, clubs, sportclubs en horeca te sluiten. Bezorgen en afhalen blijft wel toegestaan. Vanuit de Rotterdamse gemeenteraad is gevraagd om naast de compensatiemaatregelen van de landelijke overheid ook als stad iets voor de getroffen ondernemers en hun personeel.

Aanvraag snel behandelen

Door de tijdelijke sluitingen van bedrijven zullen meer bijstandsuitkeringen aangevraagd worden. De gemeente schrijft in een brief aan de raad om die aanvragen zo snel mogelijk te zullen behandelen.

Indien nodig zal er coulant met de procedures worden omgegaan. Afspraken met werkzoekenden worden zoveel mogelijk telefonisch afgehandeld. Ook kunnen als het mogelijk is online trainingen worden aangeboden. Voorkomen moet worden dat de werkzoekenden in een sociaal isolement terechtkomen.

Gratis parkeren voor zorgpersoneel

Zorgpersoneel krijgt tot eind mei gratis parkeervergunningen die voor de hele stad gelden. Dit wordt gedaan om de reis van en naar zorglocaties en huisbezoeken bij patiënten zo makkelijk mogelijk te maken.

De parkeervergunningen zijn bestemd voor medewerkers van ziekenhuizen, apotheken, verzorgings- en verpleeghuizen, huisartsenpraktijken en de GGD. Door het inkrimpen van de dienstregelingen door het openbaar vervoer liep zij risico in de problemen te komen qua vervoer.

Trouwen op stadhuis

Voor huwelijken die in het stadhuis zullen worden voltrokken, worden ook maatregelen genomen. Daar mogen maximaal veertig mensen bij aanwezig zijn. Alleen op die manier kunnen gasten voldoen afstand van elkaar houden.

In Spijkenisse trouwde een stel vrijdag met alleen hun ouders en een paar getuigen. De rest van het feest is uitgesteld.



