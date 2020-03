Rotterdam: extreme drukte verwacht bij afvalbrengstations

De gemeente Rotterdam waarschuwt voor grote drukte, zaterdag, bij de afvalbrengstations. "Mensen moeten rekening houden met lange wachttijden", zegt woordvoerder Brigitta Moratis. "We zetten verkeersregelaars in, maar mensen moeten weten dat er lange wachttijden zijn."

Rotterdam is niet uniek in de drukte. Eerder werd ook al in de Drechtsteden vastgesteld dat er sprake is van topdrukte.



In andere plaatsen is de drukte zelfs zo groot dat de 'milieustraten' in de Albrandswaard dicht gaan. "Bewoners lijken de pandemie te gebruiken om hun huis en tuin eens flink op te ruimen", liet de gemeentelijke afvalbeheerder in de Albrandswaard eerder weten. Omdat er geen sprake meer was van een veilige situatie werd besloten dat vanaf maandag de afvalstations van Barendrecht en Rhoon te sluitenIn Rotterdam blijven de afvalbrengstations voorlopig wel open. "Maar we roepen bezoekers wel op voldoende afstand te houden."