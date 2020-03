Meer dan tweehonderd besmettingen in de regio; volg alle updates van zaterdag 21 maart

In dit liveblog houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen rond het coronavirus

• Het totaal aantal geregistreerde besmettingen in Nederland is vrijdag 2994, 106 mensen zijn aan het virus overleden. Het aantal coronabesmettingen in de regio Rotterdam-Rijnmond steeg vrijdag naar 182. Zuid-Holland Zuid telt 52 positief geteste inwoners.

• Ondanks alle verzoeken om zoveel mogelijk thuis te blijven, wordt er enorme drukte verwacht bij de afvalbrengstations. De gemeente Rotterdam waarschuwt voor lange wachtrijen

• Zorgpersoneel mag gratis parkeren in Rotterdam zolang de coronacrisis aanhoudt

• En de gemeenten op Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee doen een dringend verzoek: kom NIET naar de vakantieparken, campings en jachthavens in het gebied.