Online en via tv een kerkdienst volgen: kijk Geloof in Rijnmond

De Laurenskerk in Rotterdam is het decor van Geloof in Rijnmond

Rijnmond heeft de handen ineengeslagen met diverse kerken in Rotterdam om kerkdiensten uit te zenden op tv. In het nieuwe programma 'Geloof in Rijnmond' wordt er door verschillende kerkgenootschappen samengewerkt aan een gemeenschappelijke dienst.

Het initiatief is genomen door Harold Schorren, city pastor van de Hervormde Gemeente Rotterdam-Centrum en predikant in de Laurenskerk. Hij benaderde Rijnmond met dit voorstel, omdat door het coronavirus diensten geen doorgang kunnen vinden.

De eerste uitzending komt aanstaande zondag (22 maart) uit de Laurenskerk en is te zien op TV Rijnmond. Deze dienst staat in het teken van Laetare, de vierde dag van de 40 dagen-tijd. Naast Schorren is pastor Rob Lijesen van de Rooms-katholieke Kerk Rotterdam te zien.

Gerben Joustra van de Doopsgezinde Gemeente Rotterdam is de dienstdoende lector. Uiteraard is er ook muziek. De bekende organist Hayo Boerema bespeelt het orgel en zang is er dankzij het Laurenskwartet, bestaande uit Elise van Es (sopraan), José Donkersloot (alt), Gijsbert Westland (tenor) en Bram Trouwborst (bas).

Geloof in Rijnmond is de komende weken elke zondag te zien vanaf 10.00 uur. De dienst duurt een half uur en wordt doorlopend herhaald tot en met 12.00 uur. Ook via rijnmond.nl en de Rijnmond-app is het programma te volgen.