Oproep aan jongeren: 'Ga niet hangen, houd afstand en neem dit serieus'

"Er gelden nieuwe regels op straat", zegt een stadswacht, terwijl hij streng in de camera kijkt. "Blijf zoveel mogelijk thuis. Als je even een balletjes trapt, doe dat dan niet in een grote groep. Blijf thuis en neem corona serieus."

Een aantal organisaties, zoals de gemeente Rotterdam en het jeugdwerk in Rotterdam en Capelle aan den IJssel heeft een filmpje gemaakt waarin instanties jongeren oproepen om zich aan de nieuwe voorschriften rondom corona te houden.



De oproep om vooral anderhalf meter afstand te houden lijkt vooral door jongeren genegeerd te worden. Bij trapveldjes, hangplekken of bij supermarkten staan soms tientallen jongeren bij elkaar.

"Het is geen zomervakantie!", roept een van de hoofdpersonen uit het filmpje dat nu is geplaatst. "Denk aan je opa of oma die al wat ouder is. Denk aan je hele familie. Want jij kan ze beschermen."

"Dit is om jullie wakker te schudden. Zodat we na de overwinning op dit virus elkaar de handen kunnen schudden."