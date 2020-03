Dierenvoedselbank Rijnmond blijft open, maar komt brokken tekort

Geen koffie-ochtend, niet meer dan twee baasjes tegelijk en hoestende mensen kregen hun natvoer, snacks en brokken buiten uitgereikt. Het was even spannend, maar Dierenvoedselbank Rijnmond kon vrijdag toch gewoon open.

Het is voor de dierenvoedselbank geen gemakkelijke tijd. "Het is lastig allemaal, maar de diertjes moeten toch eten", laat Ferry van der Kaaij van de dierenvoedselbank weten.

Anita Groenenwold komt al heel lang bij de dierenvoedselbank voor haar trouwe huisdieren; kat Blackie en knaagdiertje Flappie. Zij was heel bang dat zij haar pakket vanwege het coronavirus niet zou krijgen. "Ik ben blij dat het open is. En ook de gewone voedselbank is open."

Te weinig brokjes

Ricardo die verantwoordelijk is voor het inpakken van de pakketten spreekt zijn zorgen uit. Doordat mensen nu massaal aan het hamsteren zijn, is er nu namelijk minder voedsel om uit te delen. "Ik wil graag een oproep doen: we kunnen honden- en kattenbrokken gebruiken."