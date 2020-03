Formatiegesprekken Krimpen aan den IJssel maken doorstart

In Krimpen aan den IJssel is een nieuw begin gemaakt met gesprekken over de vorming van een coalitie. Zes partijen (SGP, VVD, Krimpens Belang, CDA, Christenunie en Partij van de Arbeid) gaan op zoek naar een basis voor die coalitie. Tjerk Bruinsma wordt opnieuw formateur.

"Er liggen allerlei vraagstukken en opgaven rondom de coronacrisis die een daadkrachtige en besluitvaardige aanpak vragen", schrijven de zes partijen. "Het is dan ook belangrijk dat Krimpen aan den IJssel wordt bestuurd door een college dat slagvaardig en toekomstgericht besluiten kan nemen en dat kan rekenen op een zo groot mogelijk draagvlak binnen het gemeentebestuur."

Sinds 19 december zit Krimpen aan den IJssel zonder een bestuur, nadat de lokale partijen Stem van Krimpen en Leefbaar Krimpen het vertrouwen opzegden in D66 en de VVD. Directe aanleiding was een discussie over de verkoop van een jongerencentrum.



Met Stem van Krimpen is nog een poging gedaan om een nieuwe coalitie te vormen. Die poging is mislukt, omdat er nog steeds een gebrek aan vertrouwen was tussen de VVD en Stem van Krimpen.De twee grootste partijen worden nu buiten de nieuwe coalitie gehouden. Zij zijn goed voor acht van de 21 zetels. Als het de zes partijen lukt om een coalitie te vormen, dan kan het gemeentebestuur rekenen op steun van 12 van de 21 raadsleden.