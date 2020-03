Feyenoord en Ajax toch in actie, maar dan voor zorgverleners

Je zou het bijna vergeten zijn, maar zondag stond eigenlijk De Klassieker tussen Feyenoord en Ajax op het programma. Door de uitbraak van het coronavirus gaat die wedstrijd niet door, maar toch komen beide ploeg in actie: voor het zorgpersoneel.

Zaterdagmorgen komt er een vrachtwagen aanrijden bij het Erasmus MC in Rotterdam. Daarop is een tekst te lezen:

"Hand op Hand voor onze dapp're strijders in de zorg - Zorgverleners enorm bedankt en heel veel sterkte."

Het eerste deel van de tekst is een samenraapsel van de clubliederen van Feyenoord en Ajax.



"De boodschap spreekt hopelijk voor zich", zegt Raymond Salomon, woordvoerder namens Feyenoord. "Als grote clubs die elkaar dit weekend zouden treffen voor wat velen zien als de wedstrijd van het jaar, willen we aangeven wie er onze ogen dezer dagen een klaterend applaus verdienen."

Salomon: "Zie het als een welgemeend dankjewel, richting al die mensen die nu, in zware tijden, zo keihard werken voor ons allemaal. Al zijn we als clubs dan grote sportieve rivalen, dit doen we bewust samen. Eensgezind en vooral met enorm grote waardering!”