Quiz om horeca te steunen, ook in onze regio

Lekker een borreltje doen of de kroeg induiken om een pubquiz te spelen, zit er de komende tijd vanwege het coronavirus natuurlijk niet in. Vervelend voor de kroegtijgers onder ons, maar nog vervelender voor de horecaondernemers die hun inkomsten mislopen. Daarom organiseert De Andere Quiz zaterdag een speciale benefietavond.

Het is de bedoeling dat mensen hun favoriete horecagelegenheid steunen door middel van een donatie. In ruil hiervoor kunnen zij op zaterdagavond vanaf 20:00 uur via een speciale livestream, samen met een team, deelnemen aan een online pubquiz. Met elkaar communiceren kan alleen via een groepsapp of telefonisch.

Wrang

Willem Brouwer van De Andere Quiz legt uit dat hij met zijn bedrijf normaal gesproken maandelijks pubquizzen organiseert voor heel wat Nederlandse cafés.

"Het voelt wrang om mensen geld te vragen voor een quiz die ze nu niet kunnen spelen."

Hij vindt het geweldig om te zien dat mensen zo begaan zijn met de horeca: "Heel veel mensen hebben een hart voor hun stamkroeg. Zij doneren dan ook heel graag." Er zitten mensen bij die wel 100 euro overhebben om hun kroegbaas een hart onder de riem te steken.

Inmiddels worden er landelijk meer dan 300 cafés gesteund. Hier zitten ook veel cafés uit onze regio bij. "Maar, de verwachting is dat de teller aan het einde van de dag op 500 staat."