Van de koffietent naar de supermarkt: 'ik ben al drie keer uitverkocht'

Veel horecagelegenheden zijn wanhopig op zoek naar een nieuwe manier om hun spullen 'aan de man' te brengen, nu door het coronavirus vrijwel alles gesloten is. De koffietentketen Coffeelicious heeft een aparte manier gevonden. Ze staan met een tafeltje midden in een supermarkt in de Dordtse wijk Sterrenburg. "Het is echt bizar, ik ben vanmorgen al drie keer uitverkocht!", zegt eigenaresse Fiona Stöger.

Sinds zaterdag verkoopt de eigenaresse van vijftien gesloten zaken taart en gebak in de supermarkt. "Het liep echt storm", legt ze uit. "De eerste keer was het na een kwartier op. En de tweede keer was het op voordat het fatsoenlijk was uitgeladen. Echt niet normaal meer!"

De samenwerking tussen de keten en de Jumbo in Sterrenburg was er al min of meer. Maar door de huidige coronaproblematiek is dat in een stroomversnelling geraakt. "Hoe lang ik hier hoop te mogen blijven staan? Zolang als ik welkom ben, denk ik."

Vergeet me niet

De inkomsten zijn slechts een schijntje in vergelijking met wat de winkels normaal gesproken draaien. Toch is deze actie voor de koffiezaak van groot belang.

"Voor het personeel heb ik werktijdverkorting moeten aanvragen", legt Stöger uit. "Maar het is wel belangrijk dat je als bedrijf te zien blijft. Dat mensen je straks nog steeds kennen als dit allemaal voorbij is. Dat doe je ook voor de mensen die nu voor je werken."