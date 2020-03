Straatdokter: 'goed dat gemeente Rotterdam maatregelen neemt voor daklozen en corona'

De gemeente Rotterdam heeft een goede stap gezet door extra opvang te regelen voor de daklozen in de stad. Dat zegt 'straatarts' Marcel Slockers. "Het is toch een kwetsbare groep die je goed in beeld wilt hebben."

Vrijdag werd bekend dat Het Steiger aan de Bredestraat tijdelijk wordt ingericht als nachtopvang. Daarnaast blijven de opvanglocaties ook overdag open.

"Het is een groep die altijd risico loopt om corona op te lopen", legt Slockers verder uit. "Daarom is het ook zo goed dat die nachtopvang ook overdag open is."

Slockers is wel te spreken over de maatregelen van de gemeente Rotterdam. "Hiermee voorkom je ook dat deze mensen echt alle kanten opgaan en met nog meer mensen in contact komen, met alle gevolgen van dien."

Ook onder de dak- en thuislozen is de angst voor corona groot. "Ik heb ze vrijdagavond in de nachtopvang toegesproken. De meeste hebben goed door dat het serieus is. Aan anderen moet je het goed uitleggen, maar de meesten snappen het wel."

De wijze van opvang geeft nog wel wat denkwerk. Want hoe vang je zoveel mensen op in een ruimte, als je ten minste anderhalf meter afstand moet houden? "Maar het is goed te horen dat er, mocht een coronabesmetting vastgesteld worden, ook isolatiekamers zijn."