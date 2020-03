In deze tijden van corona is het soms fijn om even te ontsnappen aan de waan van de dag. Presentator Ruud de Boer ontving het afgelopen jaar talloze bijzondere regiogenoten in de Rijnmondstudio voor een intiem gesprek. Ook dat staat vanwege de coronacrisis helaas nu even stil. Maar er zijn heel mooie eerdere gesprekken te beluisteren via de podcast!