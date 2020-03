Zo klinkt You'll Never Walk Alone op het orgel van de Laurenskerk

Al een week streamt Arjan Breukhoven orgelconcerten van vijftien minuten via zijn Facebookpagina. Vrijdag was dat vanuit de Grote of Sint-Laurenskerk in Rotterdam.

Als toegift speelde Arjan een korte improvisatie van You'll Never Walk Alone. Dat lied werd 's ochtends door meer dan 180 radiozenders tegelijk gedraaid om luisteraars een hart onder de riem te steken.