Doreen naait honderden mondkapjes vanuit haar woonkamer in Delfshaven

Doreen maakt de mondkapjes vanuit haar woonkamer in Rotterdam Delfshaven

Vanuit haar woonkamer in Rotterdam-Delfshaven maakt performance artist Doreen van der Meer mondkapjes. "Het zijn stoffen mondkapjes waar je een filter in kan doen en met ijzerdraad erin zodat ze goed afsluiten', zegt van der Meer.

In ziekenhuizen en huisartsenpraktijken is een groot tekort aan mondkapjes. Daarom worden mondkapjes niet meer geleverd aan zorginstellingen en verpleeghuizen. "Ik werk normaal in de culturele sector, maar die ligt helemaal stil. Nu kan ik toch nog iets bijdragen", zegt van der Meer.

Bijna net zo goed

De mondkapjes zijn niet van dezelfde kwaliteit als medische wegwerpmondkapjes. "Ik heb ze ontworpen voor de GGZ in Breda en stichting Pameijer in Rotterdam. De kapjes hebben met filter tot 90% dezelfde kwaliteit als de wegwerpmondkapjes", zegt van der Meer. Daarbij moet het filter wel iedere vier uur vervangen worden.

Ze heeft inmiddels al tientallen mondkapjes gemaakt en ze moet er nog veel maken. "Gelukkig naait mijn zus vanuit haar huis ook mondkapjes, ik ben er nu elke dag van 05:00 tot 23:00 uur 's avonds mee bezig", zegt van der Meer.