Speciale corona-buitenbalie bij ziekenhuisapotheek Vlietland tegen besmettingsgevaar

Apotheek Poldervaart in het Schiedamse Franciscus Vlietland ziekenhuis heeft een extra balie geopend aan de buitenkant van het gebouw. Mensen met coronagerelateerde klachten kunnen daar hun medicijnen ophalen. Zo is de kans op besmetting in het ziekenhuis kleiner.

Poldervaart is de enige 24-uurs apotheek in de regio Vlaardingen Schiedam. Mensen met klachten kunnen daar dag en nacht en in de weekenden medicijnen halen.

"Gezien de coronacrisis hebben wij ook maatregelen genomen" legt apotheker Saraç uit. Patiënten zonder coronagerelateerde klachten worden nog steeds via de ingang van het ziekenhuis geholpen. Wie positief is getest op het coronavirus of daaraan gerelateerde klachten heeft, kan terecht bij de buitenbalie. Die mogen het ziekenhuis niet in om de apotheek te bezoeken. "Zo kunnen we mogelijk infectiegevaar voorkomen in het ziekenhuis", legt Saraç uit.

Oproep

De apotheek bezorgt ook medicijnen thuis en wil blijven doen zolang het lukt voor de verwachte piek aan besmettingen. "Met de verwachte toename komen we wellicht in de knel als wij veel mensen thuis moeten gaan bezoeken.

Medicijnen bezorgen blijft vooralsnog mogelijk, "met liefde", maar de apotheker doet een beroep op goede samenwerking met patiënten: "Mensen die mogelijk met corona zijn besmet en zelf niet kunnen komen: stuur een naaste om medicijnen op te halen", roept Saraç op.