IDFA biedt 300 gratis documentaires aan

Weet je niet waar je moet beginnen? Ik raad je deze drie documentaires aan:

1) I will marry the whole village

Een 48 jarige man uit het Servische dorp Gornji Mareijevan heeft een missie; meer dan 200 vrijgezellen naar de dorp te brengen. Het is geen makkelijke taak. Hij probeert de lokale autoriteiten en de media bij zijn zaak te betrekken. De film behandeld serieuze thema’s zoals, de vergrijzing van Europa, de ontvolking van het platteland en de eenzaamheid.

2) Laura en Anne 4 ever

Nadat Anne werd gediagnosticeerd met leukemie kwam Anne op het idee om een documentaire te maken over haar en haar vriendin Laura. Ze was ervan overtuigd dat ze het zou overleven, maar het lukte niet. Nu legt Laura uit wat Anne voor haar betekende en wat ze nog steeds betekent.

3) Mother of the unborn

Hanan is bekend in het dorp als ‘mother of the unborn’. Ze heeft een lieve man, maar nog niet de baby die ze altijd al heeft willen hebben. Deze Egyptische vrouw probeert al twaalf jaar moeder te worden. Volgens de dokter is haar baarmoeder te smal en heeft ze drie mislukte operaties ondergaan om de baarmoeder te vergroten. Ze heeft alles geprobeerd om haar droom waar te maken: rituelen, magie en bijgeloof.

