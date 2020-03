Burgemeester Lamers: 'Maximaal 100 mensen tegelijk in Schiedamse supermarkten'

Burgemeester Cor Lamers van Schiedam roept de supermarkten in zijn gemeente op om vanwege het coronavirus niet meer dan 100 mensen tegelijk toe te laten. Hij doet zijn oproep in een videoboodschap op YouTube.

De Schiedamse supermarkten geven volgens hem nu al gehoor aan zijn oproep. Er worden maximaal honderd karretjes en mandjes neergezet. Als die op zijn, moeten de klanten buiten wachten.

"Toon daar begrip voor", aldus Lamers, "want het is in uw belang en in het belang van uw gezondheid dat ze dat doen. En het geeft hun de kans om de boel ook goed te bevoorraden. Dus geen bezwaar maken daartegen, even geduld, u komt allemaal aan de beurt."

Met deze maatregel wil de Schiedamse burgemeester voorkomen dat mensen in drukke supermarkten elkaar besmetten met het coronavirus.