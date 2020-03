Het weer van vandaag: zonnig en schraal

Het is deze zondag zonovergoten en waait er opnieuw een schrale oostenwind. De temperatuur wordt vanmiddag maximaal 9 graden. De oostenwind waait matig tot vrij krachtig en aan zee (vrij) krachtig, windkracht 4 tot 6. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het af naar rond het vriespunt. De zuidoostenwind waait matig en aan zee vrij krachtig.

Morgen komt er geen verandering in het huidige weerbeeld. Het is dan ook opnieuw zeer zonnig (geen wolkje aan de lucht) en er waait een schrale zuidoostenwind. In de middag wordt het 9 graden.

Vooruitzichten

De komende dagen wordt ons weer bepaalt door een krachtig hogedrukgebied boven Scandinavië dat zich verplaatst naar Rusland. Het zorgt voor een oostelijke stroming en de aanvoer van droge lucht. Het resultaat is stralend zonnig weer en kraakheldere nachten. Het is vrij koud voor de tijd van het jaar met in de nacht en vroege ochtend lichte vorst.