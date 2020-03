Terminale Jos kon ondanks coronacrisis mooie laatste reis maken met Stichting Ambulance Wens

"Afstand bewaren is een probleem", vertelt vrijwilliger Maria Karidas. "Op anderhalve meter afstand kun je iemand niet echt verzorgen, dus we moeten even kijken hoe we dat oplossen."

Eigen huisje

De vrijwilligers beschermen zichzelf en anderen door handschoenen te dragen en mocht het nodig zijn een mondkapje op te zetten. "Je moet heel goed nadenken over je handelingen, maar dan is het goed te doen", zegt Maria.

Normaal zijn er veel mogelijkheden, maar nu zijn bepaalde wensen als een voetbalwedstrijd of concert bezoeken uitgesloten. Toch zijn er nog opties genoeg, vertelt Maria. "De zee is altijd een geliefde plek om te bezoeken, of mensen die graag nog naar kinderen willen, dat soort wensen kunnen ook." De stichting heeft een eigen huisje in het bos in Beekse Bergen. "Daar kunnen we heel fijn wel heen."

Helden

Zo ook zaterdag, met de terminale Jos uit Papendrecht en zijn familie. Voor de deur staat een klein groepje intimi te wachten. Jos gaat met ze naar dat huisje in Beekse Bergen.

"We hadden niet echt verwacht dat het überhaupt nog zou kunnen", zegt dochter Carlijn. "Het is heel mooi dat mensen zich toch zo blijven inzetten om de laatste wens van hun medemens in vervulling te laten gaan."

Ook schoonzoon Rick is onder de indruk. "Ik gebruik niet vaak het woord helden, maar dit valt wel in die categorie. Het zijn mensen die dat vrijwillig doen, om andere hun laatste afscheid te kunnen geven. Dat je dat voor iemand die je eigenlijk helemaal niet kent overhebt, dat vind ik mooi."

