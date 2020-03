Oproep gemeente Westvoorne: kom niet naar het strand

Het is de laatste dagen erg druk op de stranden in Westvoorne, waardoor de landelijke maatregel om minimaal anderhalve meter niet wordt nageleefd. Daarom vraagt de gemeente iedereen met klem om thuis te blijven. "We begrijpen goed dat mensen juist in deze tijd graag onze stranden bezoeken, maar de volksgezondheid gaat nu voor", laat de gemeente weten.

Lees meer over oproepen om thuis te blijven

Volg alles over het coronavirus in ons speciale dossier: