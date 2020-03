Erasmus MC neemt 200.000 mondkapjes in ontvangst en erfrechtnotarissen willen Skype-testament

In dit liveblog houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen rond het coronavirus,

Bekijk hier alle updates van zondag 22 maart.

• Het totaal aantal geregistreerde besmettingen in Nederland is vrijdag 4204, 170 mensen zijn aan het virus overleden. Zuid-Holland Zuid telt 585 positief geteste inwoners.

• Erfrechtnotarissen roepen het kabinet op om met een noodwet te komen die het mogelijk maakt om een testament op te stellen via Skype.

• Telecombedrijf Huawei heeft 800.000 mondkapjes aan Nederland gedoneerd. De eerste 200.000 zijn zondagmiddag binnengekomen in het Erasmus MC.