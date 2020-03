Ken je iemand die in de gevangenis zit? Stuur een brief of kaartje

Josien uit Rotterdam is vrijwilliger bij de Penitentiaire Inrichting in Krimpen aan den IJssel. Ze geeft daar filosofiescursussen aan gedetineerden. "We geven een keer per week les over filosofische teksten uit de geschiedenis. Over Socrates, bijvoorbeeld, hoe hij omging met zijn veroordeling tot de gifbeker of Nitsche en hoe omarm je je lot. Daarna bespreken we de teksten. Wat zegt die tekst jou en ben je het er mee eens of niet. Dat geeft vaak leuke gesprekken."

Vanwege de coronacrisis zijn de lessen geschrapt, want bezoek van buiten mag de gevangenissen niet meer in. "Dat geeft stress", zegt Josien. "Ze mogen wel vaker bellen, maar dat helpt niet echt. Er zijn namelijk niet onbeperkt telefoons beschikbaar."

Om de gevangenen een hart onder de riem te steken, schrijft Josien nu samen met een collega brieven. Maar, omdat ze lang niet alle gedetineerden kan aanschrijven, wil ze nu een oproep doen.

"We hebben het vorige week voor het eerst gedaan en dat is erg gewaardeerd, want het doet ze hartstikke goed om te weten dat er iemand aan ze denkt. Dus aan iedereen die iemand kent die in de gevangenis zit: stuur een briefje of een kaartje."

