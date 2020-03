Coronamaatregelen houden bezoekers Kralingse Bos niet tegen

Mensen in het Kralingse Bos op zondagochtend

Ondanks corona toch naar het Kralingse Bos in Rotterdam

Ondanks de oproep van de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb om niet meer naar het strand te gaan of recreatieparken te bezoeken, was het zondagochtend opnieuw druk in het Kralingse Bos.