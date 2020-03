Burgemeester Aboutaleb: 'Blijf thuis, ik reken op u!'

Burgemeester Aboutaleb heeft zondag de Rotterdammers in een video toegesproken. Daarin roept hij op dat inwoners binnen moeten blijven en weg te blijven van de stranden van Hoek van Holland en Nesselande: "Het is prachtig weer en de verleiding is groot om naar buiten te gaan, toch vraag ik u dringend om dat niet te doen."