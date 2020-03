RIVM: 43 mensen overleden aan coronavirus

Het RIVM meldt dat sinds gisteren 43 personen zijn overleden aan het coronavirus. Dat brengt het totale dodental in ons land op 179. Het aantal nieuwe besmettingen daalde.

De meeste mensen die aan het coronavirus zijn overleden, zijn tussen de 80 en 84 jaar oud. Het jongste slachtoffer was 57 jaar.

In Nederland zijn momenteel 4204 personen die positief getest op corona. Afgelopen dag zijn er 573 mensen bij gekomen. Dat zijn bijna 60 nieuwe besmettingen minder dan de dag ervoor. Het RIVM benadrukt dat het werkelijke aantal besmettingen hoger ligt, omdat niet iedereen meer getest wordt.

Hendrik-Ido-Ambacht

In Hendrik-Ido-Ambacht is in de afgelopen 24 uur de eerste coronabesmetting vastgesteld. Het gaat om een 46-jarige man