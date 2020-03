Gewelddadige uitbraak Kijvelanden: ook geschoten in tbs-kliniek zelf

Bij de uitbraak van twee tbs'ers uit de Kijvelanden in Poortugaal is niet alleen op straat geschoten, maar ook in het gebouw zelf. Dat vertelt een van de tbs'ers in de kliniek tegen Rijnmond. Volgens hem heeft Dennie M. onder dreiging van een vuurwapen zijn kompaan Tony van H. uit zijn cel laten laten bevrijden. "Dreigend met een mes en een pistool zijn ze zo richting de portier gelopen. Met een gijzelaar."

Tot nu toe was alleen bekend dat Tony van H. (52) en Dennie M. (37) op straat hadden geschoten. Ze deden dat vanuit een taxibusje, dat ze eerder op zondag 1 maart vanuit de kliniek hadden besteld.

De eerste schoten werden gelost op de afdeling waar de twee mannen woonden. Ook naar een medewerkster die de uitbrekers op weg naar de uitgang tegenkwam en bij de portiersloge is geknald. Het is nog altijd niet bekend of dat met een echt vuurwapen of een balletjespistool was.

Naast het pistool maakten de twee tbs'ers gebruik van een mes. Ze gijzelden een personeelslid en dreigden bij de uitgang om de man daarmee iets aan te doen. De situatie was zo penibel dat de portier de poort daarna open gooide.

Dat is tegen het protocol. Op papier zwicht de kliniek niet voor dreigementen. Maar bestuurder Erik Masthof zei, na het zien van de heftige bewakingsbeelden, begrip te hebben voor zijn personeel. "Ik snap dat ze er niet voor gekozen hebben om gedood te worden."

Touwladder in prullenbak

M. en Van H. zaten op de strengst beveiligde afdeling van de Kijvelanden: Olivijn. In de maand voor de uitbraak werden daar aanwijzingen gevonden voor een op stapel staande uitbraak. Er was een broodsmeermes vermist, dat bij een zoekactie niet werd gevonden. Wel kwam een touwladder boven water. Die zat verstopt in een prullenbak in de algemene ruimte.

Vanwege de commotie op Olivijn werd het regime op de afdeling strenger. Niet alleen de verdachte mannen, maar alle tbs'ers gingen achter slot en grendel. Maar volgens de wettelijke regels houden ze recht op dagelijks minstens een uur verblijf daarbuiten. Volgens tbs'er 'Rob', wiens echte naam bekend is bij de redactie, is het toen misgegaan.

"Dennie M. trok plots een vuurwapen. Daarmee heeft hij een personeelslid gedwongen om de cel van Tony open te maken. Dreigend met een mes en een pistool zijn ze zo richting de portier gelopen. Met een gijzelaar."

Het uitgebreide interview met tbs'er Rob is hieronder terug te lezen.

De Kijvelanden zegt wegens privacyregels en beroepsgeheim niet te kunnen vertellen welke uitbreker wat heeft gedaan. De kliniek wil bovendien de lopende onderzoeken niet frustreren. Een woordvoerder zegt dat de weergave in grote lijnen klopt.

Sporen van drugs

Dennie van M. is later op de dag doodgeschoten in de buurt van het Gelderse Ochten, waar het tot een vuurwapengevecht met de politie kwam. Tony van H. zit weer vast.

Rond het gijzelingsdrama lopen verschillende onderzoeken, die onder meer moeten uitwijzen hoe de mannen aan hun wapens kwamen. Een 43-jarige vrouw zit in de cel, omdat ze ervan verdacht wordt de contraband te hebben binnengesmokkeld. De arrestatie was op 16 maart, maar is door justitie pas deze week bekendgemaakt. De vrouw werkte niet in de Kijvelanden.

Het staat vast dat het mes dat bij de uitbraak is gebruikt niet het vermiste broodsmeermes was. Dat het een bezoeker mogelijk is gelukt om wapens binnen te krijgen, is opmerkelijk, want iedereen moet bij de ingang door een detectiepoort en wordt gefouilleerd.

Na de uitbraak is de kliniek aan de Kijvelandsekade compleet binnenstebuiten gekeerd door de LBB, een specialistische speurderseenheid. Daarbij zijn volgens een woordvoerder een mobiele telefoon, simkaarten en sporen van drugs gevonden.

Sinds de uitbraak is bezoek in de Kijvelanden niet meer toegestaan.