Zo zien de dichte stranden in onze regio eruit

Het strand van Rockanje is afgesloten vanwege het coronavirus

Leeg strand in Rockanje

In de regio Rijnmond zijn sinds zondagochtend de stranden gesloten. De gemeenten Rotterdam, Goeree-Overflakkee en Westvoorne besloten hiertoe, omdat veel mensen ondanks de corona-maatregelen erop uit trokken.

Het parkeerterrein in Hoek van Holland werd afgesloten met rood-witte linten. Mensen werden door politie en handhavers teruggestuurd.

Ook in Rockanje waren de toegangswegen naar het strand afgezet. Daar was ook de parkeerplaats dicht. Zelfs de ruiterpaden en duinen waren dicht.

Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam riep inwoners in een video op om niet naar het strand toe te gaan. "Het is prachtig weer en de verleiding is groot om naar buiten te gaan, toch vraag ik u dringend om dat niet te doen."

Hij vroeg de Rotterdammers om thuis te blijven: "Ik reken op u. We hebben elkaar in deze barre tijden hard nodig."

Ook burgemeester Peter de Jong van gemeente Westvoorne sloot de stranden van Oostvoorne en Rockanje. Hij zou graag meer bevoegdheden willen hebben om strandbezoekers toch te beboeten. "We zijn bezig om meer politie deze kant op te krijgen", geeft De Jong toe.