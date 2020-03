Waanzinnig! De Sleipnir is thuis in de Rotterdamse haven

Het grootste half afzinkbare kraanschip ter wereld is zondag halverwege de middag in Rotterdam aangekomen. Via het Calandkanaal in de Botlek voer de Sleipnir richting offshorebedrijf Heerema dat eigenaar is van het schip. Daar blijft het schip naar verwachting tot eind maart. Het is voor het eerst dat de Sleipnir Rotterdam aandoet.

Ondanks de waarschuwingen om niet onnodig naar buiten te gaan vanwege het coronavirus, trok de aankomst van de Sleipnir veel bekijks van havenspotters. Het schip heeft in Trinidad en Tobago, voor de kust van Venezuela, een project afgerond. Daarvoor werkte het al in de Braziliaanse en Israëlische wateren.

De Sleipnir is vernoemd naar de achtvoetige hengst van de Noorse god Odin. Het schip is 220 meter lang, 102 meter breed, weegt 119.000 ton en biedt plaats aan 400 werknemers. Het half afzinkbare schip heeft twee kranen aan boord, die elk 10.000 ton kunnen tillen. Daardoor is het schip geschikt voor de grootste offshore-klussen, zoals het bouwen van windturbines op zee en het ontmantelen van oude platforms.

Heerma nam de Sleipnir vorig jaar juli in de vaart. Het heeft dat jaar al alle hijsrecords voor kraanschepen gebroken met een lift van 15.300 ton.

Stopcontact

Zondag stond ook de 'sail out' gepland van het Borssele Beta Platform, de bovenbouw van TenneT's offshore transformatieplatform. Deze afvaart is voorlopig uitgesteld vanwege de slechte weersomstandigheden in het Verenigd Koninkrijk. Een nieuwe datum voor de sail out is nog niet bekend.[article:https:193372:Twee bijzondere haventransporten dit weekeinde]