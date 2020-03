Twee gewonden bij aanrijding tussen scooter en auto

Bij een aanrijding tussen een auto en een scooter in Rotterdam-Blijdorp zijn zondagmiddag 2 mensen gewond geraakt. Beiden zijn naar het ziekenhuis vervoerd.

De scooter klapte op het Bentinckplein rond 14:30 uur op een auto. De bestuurder raakte zwaargewond. Een traumahelikopter werd opgeroepen om hulp te verlenen, maar het is niet bekend of die ook geland is.

Een passagier achterop de scooter raakte ook gewond, maar lijkt er beter aan toe te zijn, aldus een woordvoerder van de politie. De inzittenden van de auto bleven naar verluidt ongedeerd.

Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet bekend. De verkeerspolitie onderzoekt de zaak.