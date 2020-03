Speciale huisartsenpost alleen voor 'coronapatiënten' in Schiedam

De Margriethal in Schiedam is vanaf nu een zogenoemde externe COVID-19-post. Patiënten uit Maassluis, Vlaardingen en Schiedam die ervan verdacht worden besmet te zijn met het coronavirus zullen voortaan daar naartoe worden gestuurd om te worden getest.

Mensen uit die plaatsen die denken dat ze besmet zijn, moeten eerst de huisarts bellen, ook 's nachts en in het weekend. Die kan de hen dan doorsturen naar de nieuwe locatie in de Margriethal. Patiënten kunnen dus niet zonder afspraak naar de hal komen.

In de hal staan witte tenten waarin vermoedelijke coronapatiënten zullen worden onderzocht door een huisarts of assistente.

Huisartsenpraktijken coronavrij houden

De coronalocatie is opgestart om de huisartsenpraktijken in de regio coronavrij te houden, zodat 'normale' patiënten in de praktijken behandeld kunnen blijven worden.

"Het is van groot belang voor de gezondheid van iedereen, patiënten én huisartsen, dat mensen die misschien met het coronavirus zijn besmet, onderzocht worden op een locatie", zegt huisarts Ingeborg van der Geest uit Vlaardingen. "Ook om zuinig om te gaan met beschermingsmiddelen, die er echt te weinig zijn

Burgemeester Cor Lamers van Schiedam: "Het aantal mensen dat aanklopt bij huisartsen neemt toe. Als gemeente werken we graag mee om de druk op de zorg te verlichten. De Margriethal is uitstekend geschikt te maken als externe huisartsenpost, zoals dat ook op andere plaatsen in het land gebeurt. Door er samen de schouders onder te zetten, hebben we dit in zeer korte tijd kunnen opzetten."

Lees meer