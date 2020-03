Miljoenenlading mondkapjes vanuit China houdt de zorg op de been

Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid en Rotterdammer, was in zijn woonplaats aanwezig bij de ontvangst van de vrachtwagen met de lading. "Het is ongelooflijk belangrijk dat de eerste lading mondkapjes hier is binnengekomen. We moeten de zorg in de benen houden en daarvoor is het belangrijk dat de mensen die werken in de zorg voldoende beschermd zijn."

Miljoenen mondkapjes

De Jonge en zijn team zijn druk bezig om de voorraden aan te vullen. "Wat we zagen, omdat er in heel de wereld een run is op beschermingsmateriaal, is dat de voorraden heel erg slonken en moeilijk aangevuld konden worden. Dus we hebben echt alles op alles gezet om te zorgen dat we de voorraden weer aanvullen."

Dankzij de gift kan de zorg weer even vooruit. "Dit komt heel goed uit. We hebben gister een hele grote partij binnen gekregen, zo'n 700 duizend van een grote miljoenenorder die de komende weken heel veel nieuwe spullen gaat opleveren. Dit is een gift, vandaag 200 duizend, de overige komen in de loop van de week. Zo halen we telkens meer binnen om de totale voorraad weer op orde te brengen", vertelt de minister.

Materialen distribueren

"Er is een enorm groot team inkopers bezig om overal vandaan alle tips en alle leads die we binnenkrijgen op het departement, binnen te halen en te zorgen dat we alles natrekken, waar ook maar mondkapjes en ander beschermingsmateriaal te krijgen is", vervolgt De Jonge. Alle beschermingsmaterialen die binnenkomen worden vervolgens over elf regionale coördinatoren verdeeld, waar het Erasmus er eentje van is in Nederland. Daar vanuit worden ze verder verdeeld naar de zorginstellingen die beschermingsmateriaal nodig hebben. "Zo moeten we met elkaar zorgen dat er voldoende beschermingsmateriaal is om de zorg op de been te houden."

NL-Alert

Minister De Jonge schrok heel erg van de beelden van drukke stranden, parken en winkelcentra. "Ik zag die beelden gister toen ik laat thuiskwam, nadat ik op bezoek was geweest in twee ziekenhuizen in Brabant. Twee ziekenhuizen waar de meesten patiënten tot op heden verpleegd zijn. En als ik de verhalen hoor van die verpleegkundigen, wat de heftigheid is van het ziektebeeld van die patiënten zoals die daar binnenkomen, dan was dat voor mij niet te rijmen met de beelden die ik vervolgens 's avonds laat zag van mensen die gezellig met elkaar in het park en op het strand waren."

Het NL-Alert dat zondagochtend is uitgegaan is een directe reactie op de drukte in het land. "Wat we willen onderstrepen met dat NL-Alert is: houd je aan de instructie, houd je aan die anderhalve meter afstand en zorg dat je op jezelf let en op je omgeving let en dat doe je echt door je aan de instructies te houden", zegt De Jonge. "Dit is niet de tijd om eigenwijs te zijn of om te denken "dat maak ik zelf wel uit" of om te denken dat je niet bij de risicogroep hoort, want al doe je het niet voor jezelf, doe het dan voor die anderen, voor de mensen die het meest kwetsbaar zijn."

Voldoende ic-plekken

De minister is ook druk bezig om te zorgen dat er voldoende plekken op de intensive care zijn voor patiënten die besmet zijn met het coronavirus. "Op dit moment zien we dat het aantal patiënten die een ic-plek nodig heeft dat het nog kan binnen de capaciteiten. De capaciteit wordt ook verder opgeschaald in de komende week. Ondertussen doen we er alles aan om ons voor te bereiden op een scenario waarin nog meer ic-plekken, dus ook nog meer beademingsapparatuur, nodig zijn."

Oproep aan mensen

De Jonge ziet dat veel mensen willen helpen. Volgens hem kan dat op twee manieren: "Het eerste is: houd je aan die instructies, want als we met elkaar stoppen met de overdracht van dat virus, dan stoppen we ook met telkens weer nieuwe zieken te creëren. Het tweede is, kijk om je heen wat je zelf kunt doen. Let op elkaar en kijk wat je kunt doen voor ouderen in je omgeving die alleen zijn, die het lastig vinden om naar de winkel te gaan. Heel belangrijk deze dagen."

Piek

Eind volgende week wordt de piek verwacht, maar volgens De Jonge gaat het bestrijden van het coronavirus nog wel even duren. "Het is hard werken voor de ziekenhuizen om te zorgen dat ze daar klaar voor zijn en zorgen dat we de capaciteit op orde brengen. Daar is alles op gericht, dat wordt een pittige klus. De piek komt eraan volgende week, maar misschien ook weer de week erna opnieuw. Het is niet zo dat als je het weekend hebt gehaald er dan bent. We hebben ons echt voor te bereiden op een langere periode dat er veel capaciteit nodig zal zijn.