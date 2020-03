Man meerdere keren geraakt bij schietpartij in Rotterdam-IJsselmonde

Bij een schietpartij aan de Dadeltuin in Rotterdam-IJselmonde is zondag aan het begin van de avond een persoon gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis vervoerd. De politie heeft drie mensen aangehouden in de Taselaarstraat.

De schietpartij was iets na 18:00 uur. Verschillende mensen deden melding van schoten in de omgeving van de Dadeltuin, Lotustuin of Groene Tuin. Op een parkeerplaats langs de Dadeltuin werd het slachtoffer gevonden.

De man was volgens de politie meerdere keren geraakt. Wie het is en hoe het met hem gaat, is nog niet duidelijk. Hij was volgens de politie aanspreekbaar. Een traumahelikopter is geland om medische hulp te verlenen.

De politie ging in de omgeving direct op zoek naar de daders. Die waren volgens getuigen in een auto gevlucht. In de Taselaarstraat werden vervolgens drie mensen uit een voertuig gehaald. Of zij iets te maken hebben met de schietpartij, wordt nu onderzocht.

Waarom er geschoten is, is ook nog niet duidelijk.