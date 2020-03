Volleybalteams Sliedrecht Sport klaar in de eredivisie

De volleybalploegen van Sliedrecht Sport komen dit seizoen niet meer in actie. Het mannen- en vrouwenteam, allebei uitkomend op het hoogste niveau van Nederland, moeten net als de rest van de eredivisie stoppen vanwege de coronacrisis.

Nevobo, de volleybalbond, heeft dit besloten na overleg met alle andere eredivisieploegen. Er zullen geen kampioenen worden aangeduid in de mannen- en vrouwencompetitie. Verder gaat de Nevobo in overleg met de Europese volleybalbond CEV hoe de Nederlandse vertegenwoordiging komend seizoen in Europa eruit zal zien.

De volleybalbond gaat ook verschillende promotie/degradatie-scenario's bekijken voor de competities van topdivisie en lager. Dit zal van invloed zijn op de wijze waarop de promotie/degradatie voor de Eredivisie wordt ingericht.

De ploegen van Sliedrecht Sport kenden ieder een goed eredivisieseizoen. Het vrouwenteam ging na vier wedstrijden in de kampioenspoule gedeeld aan kop met Apollo 8. De mannen stonden in de kampioensgroep op de vierde van zes plaatsen.