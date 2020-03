Rotterdamse helden in de zorg danken 'helden die aan ons denken in deze dagen'

Een still uit de video van de medewerkers van het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis

Medewerkers van het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis hebben zondag een speciale video online gezet waarin ze alle mensen bedanken voor hun steun tijdens de coronacrisis. "Dank je wel dat je zorgt voor weer een glimlach op de helden van de zorg hier in ons pand", zingt zangeres Judith van Drunen namens de medewerkers van het Rotterdamse ziekenhuis.

Het gaat om een initiatief van twee verpleegkundigen van het MCKG 2Zuid. Ze gebruikten voor hun lied het bedanklied dat zanger en componist Alain Clark eerder deze week binnen twee uur schreef. Daarin bedankt hij alle hulpverleners voor hun zorgen voor patiënten die besmet zijn met het coronavirus.

De medewerkers van het Sophia Kinderziekenhuis draaien de rollen zondag om. In de video van bijna drie minuten houden tal van zorgmedewerkers borden met tekst omhoog. Ze prijzen met name de morele steun die ze uit het hele land krijgen. "Jullie zijn de helden die aan ons denken in deze dagen, die klappen en om 8 uur buiten staan."

Ook steken ze andere mensen die ervoor zorgen dat de ziekenhuizen kunnen blijven draaien een hart onder de riem, zoals oppassers, verkopers, begeleiders. "We weten al te goed, wij staan niet alleen."

Alain Clark reageert zondag op zijn Facebook-pagina op het initiatief. "We stonden met full time kippenvel en tranen in onze ogen te kijken en luisteren." Ook een jong patiëntje was er snel bij. Op YouTube schrijft hij: "Jullie hebben mij leven gered van astma, ik ben het Emir."