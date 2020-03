Rotterdamse huisarts wil coronahuizen

Volgens huisarts Matthijs van der Poel uit Rotterdam-West kunnen zulke huizen de ziekenhuizen ontlasten. Ook zouden ze het werk van huisartsen makkelijker maken, omdat in zulke huizen dertig à veertig patiënten op één locatie verblijven. Dat scheelt de huisartsen een hoop heen en weer rijden.

Van der Poel dringt verder aan op een coronakaart, waarop per postcode te zien is of er veel kans is op besmetting. "Om ons werk als huisarts zo veilig mogelijk te maken. Wij moeten echt weten welke gebieden hotspots zijn. Dan kunnen we goed bepalen of we met beschermingsmaatregelen een flat in moeten."

Informatie hierover zou onder meer van ziekenhuizen en de GGD moeten komen. Op de kaart moeten niet alleen besmettingen, maar ook verdenkingen komen te staan, zegt Van der Poel. "Een groot deel van de mensen krijgt te horen dat er een sterke verdenking is, maar wordt niet getest. Naar mijn idee is dat soort informatie ook hartstikke belangrijk."

Van der Poel zou graag zien dat de gemeente geld beschikbaar stelt om zo'n coronakaart te ontwikkelen. Ook moet worden geregeld dat alle instanties hun informatie mogen delen. De arts dringt aan op snelheid. Elke dag wachten is er een teveel, vindt hij.