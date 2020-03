Ook het CHIO Rotterdam gaat niet door

Het paardensportevenement CHIO Rotterdam gaat in 2020 niet door. Het is het volgende (grote) sportevenement dat deze zomer wordt gecanceld vanwege de uitbraak van het coronavirus.

Ron Voskuilen, de algemeen directeur van het CHIO Rotterdam, licht het besluit toe: "Voor de bezoekers kunnen wij hun welzijn niet garanderen op dit moment. Er is teveel onzeker. Voor de paarden kunnen wij dat ter plekke wel, maar het vervoer er naar toe niet. Die paarden komen uit de hele wereld dus het vervoer is complex, met het luchtruim op slot en diverse gesloten landsgrenzen."

Het 72ste CHIO Rotterdam zou plaatsvinden van 18 tot en met 21 juni 2020. Dat is nu nog drie maanden weg. Toch wordt uit voorzorg dit besluit al tijdig genomen.

"Het is één van de grootste topsportevenementen van Nederland. Veel landen kunnen nu geen toezegging doen dat ze komen. Het evenement kost enkele miljoenen en de sponsors zijn nu bezig met hun eigen mensen en organisaties. Wij kunnen het risico niet nemen en kiezen er nu al voor om te annuleren."

Het is te onduidelijk of het evenement uitgesteld kon worden naar een latere datum in 2020, waardoor het nu pas volgend jaar plaats zal vinden. De internationale agenda in de paardensport zit complex in elkaar. Zeker nu (vooralsnog) de Olympische Spelen komende zomer wordt afgewerkt in Japan.