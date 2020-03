Vanaf vandaag geen bezoek meer in Franciscus Gasthuis & Vlietland

Het Franciscus Gasthuis & Vlietland laat vanaf maandag geen bezoek meer toe in het ziekenhuis. Alleen voor zieke kinderen en patiënten die aan het bevallen of terminaal zijn, wordt een uitzondering gemaakt. Alle andere patiënten mogen geen bezoek meer ontvangen.

Het is een van de maatregelen die het ziekenhuis neemt tegen de coronacrisis. De komende weken wordt een stormloop aan nieuwe coronapatiënten verwacht en daarom zet het ziekenhuis alle zeilen bij, zegt Marjolein Tasche, voorzitter van de Raad van Bestuur. "We verwachten dat de komende twee weken de piek gaat komen."

Nog lang geen piek

"We zijn al hard bezig en we hebben inmiddels 39 coronapatiënten, waarvan negen op de IC, dus de voorbereidingen zijn al begonnen. Maar de piek is er nog lang niet", zegt ze. Daarom worden speciale cohortafdelingen voor coronapatiënten ingericht en wordt personeel van bijvoorbeeld poliklinieken klaargestoomd om te kunnen bijspringen.

Normaal heeft het ziekenhuis tussen de veertien en zestien IC-bedden beschikbaar, plus nog vier op een andere locatie. Dat is nu al met zes tot acht bedden opgeschaald. De komende tijd moeten dat er nog meer worden. Tasche: "Dat betekent dat de plek die je moet inrichten in orde moet zijn, alle apparatuur, de pompen die erbij horen en zeker ook de bemanning."

Sint Franciscus & Vlietland heeft net als heel veel andere ziekenhuizen, huisartsen en verpleeghuizen een tekort aan mondkapjes en beschermend materiaal. Vanuit een landelijk punt worden dat soort spullen nu geïnventariseerd en verdeeld over de plekken waar ze het hardst nodig zijn.

De grens niet over

"Er schijnen allerlei porties aan allerlei grenzen te staan en die komen die grenzen niet over, dus daar wordt hard aan gewerkt. Er komt mondjesmaat wat door. Dat is wel heel vervelend, want het is echt een bedreiging. Want stel dat we over een paar dagen niet meer genoeg hebben", zegt de voorzitter.

Om zo zuinig mogelijk om te springen met materiaal en mensen zijn alle planbare ingrepen geschrapt. Voor het ziekenhuis staat een speciale tent waar verdachte coronapatiënten eerst worden getest.

Tasche roept, net als het kabinet en een aantal burgemeesters eerder al deden, mensen op om zich aan de thuisblijf- en anderhalvemeter-regel te houden. Afgelopen weekend gingen mensen massaal naar het strand en natuurgebieden.

'Houd maatregelen in acht'

"Dat is echt ernstig", zegt Tasche. "Het is van heel groot belang dat iedereen zich houdt aan die regels. We moeten ook niet vergeten dat hoewel tachtig procent niet-ernstige klachten heeft, twintig procent - en dat zijn nog steeds heel veel mensen - dat wel heeft. Die kunnen we niet allemaal tegelijk goed aan. Dus het is van het allergrootste belang dat iedereen de maatregelen goed in acht neemt."

Tasche is blij met alle gemotiveerde mensen die in het ziekenhuis werken en met alle steun van buitenaf. "Het is ontzettend zwaar. Je hebt thuis je kinderen en je ouders. Iedereen maakt zich toch ook zorgen en je probeert daar tijd en ruimte voor te hebben. Maar de mentaliteit van zorgmensen is: jongens, dit moet en dit doen wij met elkaar. En dat is wel echt heel fijn, hoor. Ik denk dat dit echt nog weken, zo niet maanden gaat duren."

