Huisarts beantwoordt coronavragen op Radio Rijnmond

Prangende vragen over het coronavirus kun je maandag tussen 18:00 en 19:00 uur stellen aan huisarts Lieneke van de Griendt. Zij is een uur lang te gast in de studio van Radio Rijnmond.

Vragen voor de 'radiodokter' kun je nu al doorgeven via 010- 436 4 436. Mailen kan ook naar radio@rijnmond.nl.

Maandagavond rond 18:30 geeft het kabinet opnieuw een persconferentie over de coronacrisis. Die is ook in live via Radio Rijnmond te beluisteren.

De persconferentie gaat over de vraag of er extra maatregelen nodig zijn om het virus te beteugelen. Politiek verslaggever Xander van der Wulp van de NOS: "Gisteravond laat werden geen grote, drastische maatregelen verwacht. Maar er kan in de loop van de dag weer veel veranderen."

Op het Provinciehuis in Utrecht is maandagavond het Veiligheidsberaad van de 25 veiligheidsregio's. Daar zijn onder anderen de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb en zijn Amsterdamse collega Halsema bij. Er zal worden gesproken over onderwerpen als samenscholingsverboden voor situaties als afgelopen weekend. Toen negeerden dagjesmensen massaal de regel 'houd anderhalve meter afstand'.



