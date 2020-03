Vrijwilliger Roos uit Rotterdam-Zuid: 'Bel je buurvrouw en vraag hoe het gaat'

In deze ongewone tijd moet je creatief zijn om contacten te onderhouden. Dat doet ook de 59-jarige Roos uit Rotterdam-Zuid. Zij is vrijwilliger bij Humanitas, kookt en brengt elke week soep naar ouderen in de buurt. Door de coronacrisis kan dat niet, maar Roos laat ze niet in de steek.

"Ik heb een lijst van ouderen met wie ik bel", zegt Roos vanuit de deuropening. We kunnen vanwege de anderhalvemeter-regel niet naar binnen. "Dus ik heb die lijst mee naar huis genomen en ik bel ze iedere dag. Dat doe ik al acht jaar. Ik bel ze om te vragen of alles goed gaat, of ze iets nodig hebben."

Roos krijgt erg leuke reacties. "Ze vinden het heel fijn. Op woensdag kook ik vaak soep voor ze. En nu zeggen ze: Roos, we missen je soep!", lacht ze. Ze merkt dat de mensen die ze belt deze crisis niet eens heel erg vinden. "Veel zeggen dat ze het eigenlijk wel fijn vinden, omdat ze nu meer van hun familie horen. Dat vind ik heel fijn voor ze."

Het interview met Roos verloopt anders dan normaal. Normaal zou onze verslaggever naar binnen gaan, maar nu houdt hij netjes anderhalve meter afstand.

Kopje koffie

Roos woont alleen en is heel close met haar moeder en zus. Het dagelijkse kopje koffie zit er nu even niet in, maar ze maken er het beste van. "Deze twee weken zit ik binnen. Ik ga alleen even naar buiten om boodschappen te halen, maar voor de rest veilig binnen. Ik vermaak me."

Ze hoopt dat iedereen een beetje naar elkaar omkijkt in deze moeilijk tijd. "Bijvoorbeeld even bellen. Je hoeft niet naar binnen. 'Buurvrouw, gaat het goed? Heeft u nog iets nodig?' Dan zijn we er voor elkaar. Vroeger was dat zo. Nu leeft iedereen op zichzelf, maar we moeten om elkaar geven. Vooral in deze tijd."

Deze week zijn we iedere dag te gast bij iemand op leeftijd in Rotterdam-Zuid; vitaal of minder vitaal. Hoe slaan zij zich door de coronacrisis? Dinsdagochtend hoor je op Radio Rijnmond deel twee van de serie.

