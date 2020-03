Moet Nederland in lockdown? Stem mee in onze poll

Vermijd sociaal contact, blijf zo veel mogelijk thuis, houd anderhalve meter afstand. Het is een greep uit de door het kabinet ingevoerde maatregelen tegen het coronavirus. Desondanks blijft een deel Nederlanders elkaar opzoeken, bleek dit weekend uit verschillende beelden op sociale media.

En dat terwijl premier Rutte in zijn voorgaande persconferenties nadrukkelijk had verzocht dit niet te doen. Maandag gaat het kabinet opnieuw in crisisoverleg. Wat vind jij? Moet het kabinet harder ingrijpen? Moet er een lockdown komen?