Poll: Bijna tweederde is vóór lockdown

Bijna tweederde van de stemmers op onze poll is vóór een lockdown. Dat blijkt uit een poll op Rijnmond.nl. 64 procent wil dat Nederland 'op slot' gaat. De overige 36 procent ziet dat niet zitten. De poll werd ingevuld door in totaal ruim 16.000 stemmers.

De uitslag volgt na een weekend waarin veel Nederlanders het advies om sociaal contact te vermijden compleet negeerden. Parken en stranden werden volop bezocht. Ook in onze regio. Burgemeester Aboutaleb deed daarom zondag een dringend bezoek om vooral thuis te blijven.

Veel Nederlanders zouden het niet erg vinden als ook in Nederland een lockdown wordt ingevoerd. In veel andere Europese landen is dit al het geval.

[article:193480/Aboutaleb over corona: contactverbod in beeld]

Lees meer