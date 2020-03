Erasmus MC verantwoordelijk voor verdeling coronapatiënten over Nederland

Het Erasmus MC in Rotterdam richt maandag een landelijk coördinatiecentrum in voor patiëntenverspreiding en beddencapaciteit. Vanuit een lege studiezaal bekijken zorgverleners er elke ochtend hoeveel IC-bedden er op welke plek beschikbaar zijn voor coronapatiënten.

"Ziekenhuizen moeten zelf aangeven hoeveel bedden ze over hebben", zegt bestuursvoorzitter Ernst Kuipers. Is een ziekenhuis vol dan worden patiënten verplaatst.

Er zijn volgens hem nu nog voldoende bedden op de intensive cares, maar voor hoe lang is onduidelijk. "Het is nu heel druk in Brabant, maar de komende week zal het druk worden in het hele land." Daarom is het volgens Kuipers extra belangrijk om samen te werken.

Naast coördinatie vanuit Rotterdam wordt in het hele land gezocht naar plekken om slachtoffers van het coronavirus onder te brengen. Bijvoorbeeld in het MC Slotervaart in Amsterdam, dat in 2018 failliet ging en werd gesloten.

"Het is een voordeel dat het een bestaand gebouw is, maar er moeten ook mensen beschikbaar zijn. Is er voldoende apparatuur en zijn er goede aanvoerlijnen voor medicatie of infuusvloeistof?", zegt Kuipers.

Brabantse ziekenhuizen deden drie dagen geleden een noodoproep aan ziekenhuizen elders in het land. "We zagen de afgelopen tien dagen dat het aantal patiënten in Brabant sterk omhoog ging. De Brabantse ziekenhuizen raakten overbelast", zegt Kuipers, die ook voorzitter is van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

Ruim honderd coronapatiënten zijn daarom het afgelopen weekeinde al verplaatst. Het grootste deel van hen is naar het noorden van het land gebracht. "Daar was het tot het einde van vorige week nog heel rustig."



