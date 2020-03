MH17-proces over drie maanden weer verder

Het MH17-proces gaat op 8 juni weer verder. Maandag was er weer een korte regiezitting in de zaak, die draait om wie er schuld heeft aan het neerhalen van een passagiersvliegtuig van Malaysia Airlines boven Oekraïne.

Bij de crash kwamen alle 298 inzittenden om het leven. Onder hen waren veel Nederlanders, ook uit de regio Rijnmond.



In de rechtszaal waren maandagmorgen alleen drie van de vijf rechters en een officier van justitie aanwezig. De advocaten van de verdachten waren er niet bij en ook nabestaanden, pers en belangstellenden waren niet welkom vanwege de coronacrisis.

De zitting was te volgen via een livestream. Het proces begon op 9 maart in het Justitieel Complex Schiphol. Er staan vier verdachten terecht: drie Russen en een Oekraïner.