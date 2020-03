Rotterdamse presentator zonder opdrachten komt met lunchquiz voor thuiswerkers

Wie al dan niet noodgedwongen thuiswerkt, kan tijdens lunchtijd binnenkort even ontspannen met de Lockdown Lunchquiz. Het is een initiatief van de zzp'ers Rogier Elshout en Chris Konijnenburg. De quiz komt vanuit de geïmproviseerde huiskamerstudio van Rotterdammer Rogier Elshout.

“Ik ben dagvoorzitter", zegt hij. "Opeens was mijn agenda helemaal leeg. Alle evenementen waarvoor ik was geboekt, zijn geannuleerd. Om niet de hele dag nutteloos over de Middellandstraat te staren, maar vooral ook om al die miljoenen thuiswerkers een hart onder de riem te steken, ga ik dagelijks deze quiz maken. Luchtig, ter lering en vermaak, maar wel met een serieus doel. Door mensen virtueel bij elkaar te brengen, hopen we ze niet alleen de dag door te helpen, maar ook te zorgen dat ze elkaar niet fysiek gaan opzoeken."

Het soort vragen dat de deelnemers kunnen verwachten, varieert van het corona-sterrenbeeld tot Rotterdam in de Middeleeuwen. En van de tv-serie Friends tot 'op en om de Kruiskade'.

De quiz duurt maximaal een half uur en is daarmee de ideale invulling voor de lunchpauze, vinden de mannen. Chris: "Digitaal thuiswerken gaat me prima af, maar na een paar uur computerstaren heb ik echt dringend behoefte aan een break. Ik denk dat dat voor veel mensen geldt. Het bedenken van de allerleukste quizvragen is mijn vorm van afleiding. Hopelijk is de quiz straks voor vele anderen het broodnodige, luchtige intermezzo van de werkdag."

Meedoen kan via www.lunchquiz.nl. Aan het initiatief zit ook een goedbedoeld commercieel tintje: ondernemers die getroffen worden door de coronacrisis mogen met een filmpje even ongegeneerd reclame maken, in ruil voor een dagprijs voor de winnaar. Daarbij denken de initiatiefnemers aan ludieke prijzen als een cadeaubon die je pas in 2021 kunt inwisselen of een actie als 'vijftigste pizza gratis'.