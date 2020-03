Transavia houdt het voltallige personeel in dienst, ook de tijdelijke krachten. De prijsvechter laat tot 15 april alle vliegtuigen aan de grond, onder meer vanwege de reisbeperkingen die veel landen hebben ingesteld in verband met de coronacrisis.

De werknemers krijgen gewoon uitbetaald. In ruil daarvoor zien ze voorlopig af van hun winstuitkering over vorig jaar. Ook leveren ze vakantiedagen in om aan de slag te kunnen blijven.

Transavia is een veelgebruiker van Rotterdam The Hague Airport.