Uitdagende jaren voor Van Oord

Van Oord heeft de winst zien halveren naar € 46 miljoen. De omzet daalde met 12% naar ruim € 1,6 miljard. Vooral in de belangrijkste markt, de baggerdivisie, had Van Oord het moeilijk door minder aanbestedingen en gunningen.

Twee jaar geleden draaide de baggerdivisie nog een omzet van € 852 miljoen, vorig jaar was dat gedaald tot € 690 miljoen. Het bedrijf heeft maatregelen genomen om de omzetdaling bij de baggerwerkzaamheden te stoppen.

Offshore-wind

Voor offshore-wind was het een druk jaar en voor dit jaar zijn de vooruitzichten goed. “Maar om voorloper te blijven in de markt, is het belangrijk dat we wendbaar en innovatief zijn.”

Bij de divisie voor pijpleiding- en installatieprojecten op zee ging de omzet iets omhoog. Ook bij het Nederlandse bedrijfsonderdeel klom de omzet, dankzij grote projecten als het A16-project in Rotterdam en de versterking van de Afsluitdijk.

Eigen vermogen

De netto-schuld verviervoudigde van €78 naar €307 miljoen, mede door een aantal grote investeringen. De verhouding tussen eigen vermogen en schuld is nog altijd gezond.

In het jaarverslag is het bedrijf positief over de toekomst "maar de veranderingen voor bedrijven en de maatschappij gaan snel, zeker nu het coronavirus zich snel verspreidt over de wereld. Voor 2020 is het nog onduidelijk wat de gevolgen zullen zijn. Op verzoek van onze opdrachtgevers zetten wij onze projecten voort, zo lang als redelijkerwijs mogelijk is.”