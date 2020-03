Markten dicht: aardappel drive-in op het erf

Het idee is geïnspireerd op de welbekende drive-in van fastfoodrestaurant McDonald’s. Kees hoopt dat er op z'n oer-Hollandse aardappeldrive net zoveel mensen afkomen. "Je inkomsten vallen weg door het sluiten van de markten en je weet niet hoe lang de situatie gaat duren", vertelt de inventieve marktkoopman.

Corona-vrij

Z'n boerderij staat in de Hoeksche Waard. Vanuit 's-Gravendeel reed Kees wekelijks naar markten in de regio Rotterdam. Nu blijft hij dus voorlopig thuis en op veilige afstand van z'n klanten. "Ik laad de aardappelen achter in de kofferbak en mensen kunnen contactloos betalen."

Op de Afrikaandermarkt maakt Kees vaak een gezellig praatje met z'n klanten. Hij is gek op de kleurrijke markt. Bij de drive-in is hij meer aan het roepen naar een autoraam. Als onze verslaggever vraagt of dat niet veel saaier is, geeft Kees eerlijk antwoord: "Er is geen zak aan."