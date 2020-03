Huisartsen denken na over huizen voor coronapatiënten die afzien van behandeling

"Zolang het kan, zullen huisartsen en thuiszorg mensen blijven helpen in de thuissituatie. Maar als heel veel mensen ziek worden, kun je een situatie krijgen dat je palliatieve zorgtehuizen opzet. Een hotel dat je afhuurt bijvoorbeeld", zei Kalsbeek in het Radio 1-programma Spraakmakers.

Beademing

Ze wijst erop dat beademing bij ouderen vaak niet mogelijk is. "Dan worden er gesprekken gevoerd: 'U bent tachtig, hoe kijkt u er tegenaan? We denken dat u te kwetsbaar bent voor beademing, wilt u dan nog naar een ziekenhuis?' De ervaring leert dat heel veel ouderen dan zeggen: laat mij maar thuisblijven. Next best is een omgeving die goed is toegerust om mensen in de laatste fase van hun leven te begeleiden."

Kalsbeek heeft gehoord dat het zuiden van het land er al plannen voor optuigt. Ze vindt het belangrijk alles goed voorbereid wordt. "Maar we hopen dat we het kunnen voorkomen. Het hangt ervan af hoe we ons gedragen."